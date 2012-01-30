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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 21:38 BJT

〔表格〕美国12月个人所得增加0.5%,个人支出较前月持平

路透1月30日电---美国商务部周一公布:

* 美国12月个人所得增加0.5%(预估为增长0.4%),11月为增长0.1%(与前值一致)

* 美国12月个人支出较前月持平(预估为增长0.1%),11月为增长0.1%(前值为增长0.1%)

* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,11月修正後为持平(前值持平)

* 美国12月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(市场预估升0.1%),11月为升0.1%(前值为升0.1%)

* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.8%,11月为上升1.7%(前值为上升1.7%)

* 美国12月实质个人支出较前月下降0.1%,11月修正後增长0.1%(前值为增加0.2%)

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