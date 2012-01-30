〔表格〕美国12月个人所得增加0.5%,个人支出较前月持平

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月30日电---美国商务部周一公布:
* 美国12月个人所得增加0.5%(预估为增长0.4%),11月为增长0.1%(与前值一致)
* 美国12月个人支出较前月持平(预估为增长0.1%),11月为增长0.1%(前值为增长0.1%)
* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,11月修正後为持平(前值持平)
* 美国12月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(市场预估升0.1%),11月为升0.1%(前值为升0.1%)
* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.8%,11月为上升1.7%(前值为上升1.7%)
* 美国12月实质个人支出较前月下降0.1%,11月修正後增长0.1%(前值为增加0.2%)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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