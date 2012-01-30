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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 21:41 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布12月中西部制造业指数升至87.4

路透芝加哥1月30日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,12月中西部制造业指数为升至87.4,11月修正後为85.9.

以下为详细数据:(基期为2007年)

12月 11月 10月

指数 87.4 85.9 85.9

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--编译 张涛;审校 王洋

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