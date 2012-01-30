〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布12月中西部制造业指数升至87.4

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透芝加哥1月30日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,12月中西部制造业指数为升至87.4,11月修正後为85.9.
以下为详细数据:(基期为2007年)
12月 11月 10月
指数 87.4 85.9 85.9
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--编译 张涛;审校 王洋
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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