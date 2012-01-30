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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 18:47 BJT

〔亚洲橡胶〕1月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 298.2 11 -- --

* 3月 299.1 160 297.6 8

* 4月 302.9 135 302.0 12

* 5月 305.3 622 304.3 26

* 6月 308.2 4307 307.5 655

* 7月 310.3 7572 309.7 1122

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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