〔马来西亚期市〕棕榈油触及五周低点,因需求放缓和欧盟峰会前市场谨慎

路透新加坡1月30日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至五周低点,因需求放缓且在希腊达成债券互换协议前投资者保持谨慎.

欧洲领导人将在周一举行的峰会上签署一项欧元区永久性救助基金,尽管希腊债务危机的不确定性预计将给讨论蒙上一层阴影.

船货调查机构的报告显示,1月1-25日马来西亚棕榈油出口录得双位数跌幅,表明需求放缓.

马币(林吉特)走强也令以马币计价的棕榈油对精炼商来说更为昂贵,限制了交投兴趣.本月棕榈油市场已下跌近3%.

一家马来西亚当地商品经济公司的交易员说:"负利润率、马币走强和技术因素引起的卖盘等因素拖累市场下滑."

"预计市场将呈震荡态势,市场参与者寻求在3,100马币以及下方的3,070马币附近建立底部."

指标4月棕榈油期货FCPOc3下跌1.7%,收报3,082马币.盘中触及3,079马币,为12月22日以来首见.

成交量为24,058口,稍低於平常的25,000口.(完)