〔马来西亚期市〕棕榈油触及五周低点,因需求放缓和欧盟峰会前市场谨慎

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月30日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至五周低点,因需求放缓且在希腊达成债券互换协议前投资者保持谨慎.
欧洲领导人将在周一举行的峰会上签署一项欧元区永久性救助基金,尽管希腊债务危机的不确定性预计将给讨论蒙上一层阴影.
船货调查机构的报告显示,1月1-25日马来西亚棕榈油出口录得双位数跌幅,表明需求放缓.
马币(林吉特)走强也令以马币计价的棕榈油对精炼商来说更为昂贵,限制了交投兴趣.本月棕榈油市场已下跌近3%.
一家马来西亚当地商品经济公司的交易员说:"负利润率、马币走强和技术因素引起的卖盘等因素拖累市场下滑."
"预计市场将呈震荡态势,市场参与者寻求在3,100马币以及下方的3,070马币附近建立底部."
指标4月棕榈油期货FCPOc3下跌1.7%,收报3,082马币.盘中触及3,079马币,为12月22日以来首见.
成交量为24,058口,稍低於平常的25,000口.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。