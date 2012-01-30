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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 19:18 BJT

〔东南亚股市〕多数下跌,银行股领跌

路透1月30日电---东南亚股市周一下跌,印尼股市触及两周低点,因对於希腊债券互换谈判前景的担忧以及美国经济增速弱於预期均令市场承压.

银行股领跌,因投资者针对四周的涨势了结获利.

印尼股市.JKSE下跌1.8%,因外资卖出.此外交易所称,出现一宗交易错误,令70%的经纪商不能执行交易.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下跌1%,菲律宾股市.PSI下跌0.8%,马来西亚股市.KLSE下跌0.5%,泰国股市.SETI收低0.2%.

越南股市.VNI跳升3.2%至两个月高位.

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