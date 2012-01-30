〔东南亚股市〕多数下跌,银行股领跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月30日电---东南亚股市周一下跌,印尼股市触及两周低点,因对於希腊债券互换谈判前景的担忧以及美国经济增速弱於预期均令市场承压.
银行股领跌,因投资者针对四周的涨势了结获利.
印尼股市.JKSE下跌1.8%,因外资卖出.此外交易所称,出现一宗交易错误,令70%的经纪商不能执行交易.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下跌1%,菲律宾股市.PSI下跌0.8%,马来西亚股市.KLSE下跌0.5%,泰国股市.SETI收低0.2%.
越南股市.VNI跳升3.2%至两个月高位.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。