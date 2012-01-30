〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走软,交易商归因于获利回吐

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月30日电---亚洲燃料油市场周一连续第二日走软,近月期约下跌约1.00美元至下跌近2.00美元,创下2月期约成为最近月期约以来的最大单日跌幅.
燃料油近月裂解价差降至贴水区域,为逾五年来首见,凸显市场疲弱之势.
交易商将其归因于获利回吐,并认为市场基本面仍然强劲,因中国需求强劲且新加坡船用燃料油市场稳步增长,至少短期内是如此.
"我的直觉是,这次下跌主要是因为获利回吐,因近月价差,尤其是2月/3月价差过去九个交易日涨势强劲,'驻新加坡的一名亚洲交易员表示.
"即使是基本面因素导致的下跌,跌势也有限,因为支持因素仍然存在,主要是中国对直馏燃料油的需求仍在,至少会保持到3月点价月."
交易商表示,市场可能在3月点价月下跌.自西方运抵的船货2月超过500万吨,3月进一步增加,目前已接近400万吨.
0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约跌0.88美元,至逆价差每吨16.00美元,有23万吨在16.00-17.00美元成交,低於上日的29万吨.1130GMT的最後买/卖报价为16.00/16.15美元.
2月燃料油裂解价差跌1.23美元,至贴水0.43美元,3月裂解价差扩大1.06美元,至贴水2.26美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1涨0.72美元至每桶111.37美元.
180-cst燃料油下跌6.42美元至每吨720.45美元;380-cst品级燃料油跌5.25美元至707.85美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 720.00 720.90 720.45 726.88 -6.42 -0.88
现货380CST燃料油 FO380-SIN 707.70 708.00 707.85 713.10 -5.25 -0.74
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 739.00 -5.00 -0.68
380CST船用燃料油升水 25.30 27.00 26.15 25.90 0.25
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.00 16.90 16.45 17.25 -0.80 -4.64
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.75 15.25 15.00 15.25 -0.25 -1.64
(完)
--编译 张涛;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。