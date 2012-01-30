〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走软,交易商归因于获利回吐

路透新加坡1月30日电---亚洲燃料油市场周一连续第二日走软,近月期约下跌约1.00美元至下跌近2.00美元,创下2月期约成为最近月期约以来的最大单日跌幅.

燃料油近月裂解价差降至贴水区域,为逾五年来首见,凸显市场疲弱之势.

交易商将其归因于获利回吐,并认为市场基本面仍然强劲,因中国需求强劲且新加坡船用燃料油市场稳步增长,至少短期内是如此.

"我的直觉是,这次下跌主要是因为获利回吐,因近月价差,尤其是2月/3月价差过去九个交易日涨势强劲,'驻新加坡的一名亚洲交易员表示.

"即使是基本面因素导致的下跌,跌势也有限,因为支持因素仍然存在,主要是中国对直馏燃料油的需求仍在,至少会保持到3月点价月."

交易商表示,市场可能在3月点价月下跌.自西方运抵的船货2月超过500万吨,3月进一步增加,目前已接近400万吨.

0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约跌0.88美元,至逆价差每吨16.00美元,有23万吨在16.00-17.00美元成交,低於上日的29万吨.1130GMT的最後买/卖报价为16.00/16.15美元.

2月燃料油裂解价差跌1.23美元,至贴水0.43美元,3月裂解价差扩大1.06美元,至贴水2.26美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1涨0.72美元至每桶111.37美元.

180-cst燃料油下跌6.42美元至每吨720.45美元;380-cst品级燃料油跌5.25美元至707.85美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 720.00 720.90 720.45 726.88 -6.42 -0.88

现货380CST燃料油 FO380-SIN 707.70 708.00 707.85 713.10 -5.25 -0.74

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 739.00 -5.00 -0.68

380CST船用燃料油升水 25.30 27.00 26.15 25.90 0.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.00 16.90 16.45 17.25 -0.80 -4.64

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.75 15.25 15.00 15.25 -0.25 -1.64

(完)