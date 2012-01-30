〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在近两周高位,受欧洲需求预期的支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月30日电---亚洲柴油裂解价差周一处在近两周最高水平,受欧洲需求预期的支撑.
一位在新加坡的交易员说:"超低硫柴油的套利窗口目前技术上开启,尽管欧洲的冬季温和."
这是因为在欧洲,农业和运输也需要柴油.
欧美炼厂的关闭可能会带来整体供给萎缩,促使买家转向东方寻找船货.
柴油2月和3月互换价差分别上涨0.87美元和0.83美元,报在每桶127.69美元和127.11美元.
航煤2月互换价差上升0.53美元至126.74美元,2月航煤较柴油升水下跌0.34美元至每桶负0.95美元.
2月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.27美元至每桶18.38美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差下跌0.07美元至每桶17.43美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.20 126.60 126.40 125.74 0.66 0.52
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.70 128.10 127.90 127.15 0.75 0.59
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.80 129.10 128.95 128.15 0.80 0.62
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.60 130.00 129.80 129.00 0.80 0.62
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.69 126.82 0.87 0.69
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.11 126.28 0.83 0.66 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。