〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在近两周高位,受欧洲需求预期的支撑

路透新加坡1月30日电---亚洲柴油裂解价差周一处在近两周最高水平,受欧洲需求预期的支撑.

一位在新加坡的交易员说:"超低硫柴油的套利窗口目前技术上开启,尽管欧洲的冬季温和."

这是因为在欧洲,农业和运输也需要柴油.

欧美炼厂的关闭可能会带来整体供给萎缩,促使买家转向东方寻找船货.

柴油2月和3月互换价差分别上涨0.87美元和0.83美元,报在每桶127.69美元和127.11美元.

航煤2月互换价差上升0.53美元至126.74美元,2月航煤较柴油升水下跌0.34美元至每桶负0.95美元.

2月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.27美元至每桶18.38美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差下跌0.07美元至每桶17.43美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.20 126.60 126.40 125.74 0.66 0.52

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.70 128.10 127.90 127.15 0.75 0.59

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.80 129.10 128.95 128.15 0.80 0.62

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.60 130.00 129.80 129.00 0.80 0.62

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.69 126.82 0.87 0.69

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.11 126.28 0.83 0.66 (完)