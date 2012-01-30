欧洲已公布经济指标--2012/1/30

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-p +0.6-@-r +0.8-@-p
德国 第三季 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2
德国 1月 -0.4-p +0.7-f +2.0-p
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 12月 +0.3-f -0.1-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8
德国 12月 -0.4 +0.1 +4.0
法国 11月 +0.4 +0.5 +5.6
意大利 11月 +0.1 -0.1 +4.2
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 12月 6.8-@ 6.9-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 11月 8.6-@ 8.5-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 张涛
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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