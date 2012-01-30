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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 22:54 BJT

〔美国热股〕艾克森美孚微跌,之前东燃通用石油称收购股权与日政府无关

路透1月30日电---日本炼油业者--东燃通用石油(5012.T)周一表示,公司以近40亿美元买下美国艾克森美孚(XOM.N)所持有的控制股权,并不是因为日本政府迫使炼油业调整的动作.[ID:nCT0431790]

艾克森美孚周一盘初微跌0.85%,报85.09美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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