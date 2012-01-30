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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 22:37 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油接近六个月高位,裂解价差持於近九个月高点

路透新加坡1月30日电---亚洲石脑油价格周一接近六个月高位,而裂解价差连续三天保持在九个月高点附近,受助於供应紧绌.

一些交易商愿意以离岸价格(FOB)每吨高於30美元的溢价买入印度船货,以回补其头寸,此为逾六个月来首见.

周五韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入3月上半月到达丽水总计约5万吨两批船货,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水8美元.

但供应紧绌可能限制一些交易商的选择,因欧洲不太可能有短期船货往亚洲.

汽油裂解价差约在其三个半月高位附近,因台湾,韩国和印度炼厂即将进行维修,供应将受限.

日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO涨22.00美元,至每吨995.50美元,此为2011年8月1日报1,013美元以来最高.

3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升11.67美元,至每吨160.30美元,此为2011年5月11日报168.53美元来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF小涨0.11美元,至两日高位每桶14.99美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升1.29美元至每桶12.04美元,此为去年10月19日报12.09美元来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 995.00/996.00 978.50 +17.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 108.36/108.46 106.52 +1.89

97号现货汽油GL97-SIN 129.20/129.30 128.05 +1.20

95号现货汽油GL95-SIN 126.80/126.90 125.30 +1.55

92号现货汽油GL92-SIN 123.35/123.45 121.40 +2.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.94/15.04 14.88 +0.11 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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