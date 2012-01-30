〔国际油市〕亚洲石脑油接近六个月高位,裂解价差持於近九个月高点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月30日电---亚洲石脑油价格周一接近六个月高位,而裂解价差连续三天保持在九个月高点附近,受助於供应紧绌.
一些交易商愿意以离岸价格(FOB)每吨高於30美元的溢价买入印度船货,以回补其头寸,此为逾六个月来首见.
周五韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入3月上半月到达丽水总计约5万吨两批船货,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水8美元.
但供应紧绌可能限制一些交易商的选择,因欧洲不太可能有短期船货往亚洲.
汽油裂解价差约在其三个半月高位附近,因台湾,韩国和印度炼厂即将进行维修,供应将受限.
日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO涨22.00美元,至每吨995.50美元,此为2011年8月1日报1,013美元以来最高.
3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升11.67美元,至每吨160.30美元,此为2011年5月11日报168.53美元来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF小涨0.11美元,至两日高位每桶14.99美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升1.29美元至每桶12.04美元,此为去年10月19日报12.09美元来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 995.00/996.00 978.50 +17.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 108.36/108.46 106.52 +1.89
97号现货汽油GL97-SIN 129.20/129.30 128.05 +1.20
95号现货汽油GL95-SIN 126.80/126.90 125.30 +1.55
92号现货汽油GL92-SIN 123.35/123.45 121.40 +2.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.94/15.04 14.88 +0.11 (完)
--编译 利棣儿;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。