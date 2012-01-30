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市场报道 | 2012年 1月 30日 星期一 22:44 BJT

〔美国股市〕开跌,因投资者对希腊预算感到不安

路透纽约1月30日电---美国股市周一开盘下跌,因希腊和德国就前者的预算举措有争议,投资者愈发担心欧洲财政状况.

道琼工业指数.DJI开盘下跌103.46点,或0.82%,至12,557.00点.标准普尔500指数.SPX跌12.60点,或0.96%,至1,303.73点,Nasdaq指数.IXIC下滑25.81点,或0.92%,至2,790.74点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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