欧元债市：法国/德国公债收益率差触及一个月低点，因民调显示马克龙领先
路透伦敦3月3日 - 法国/德国10年期公债收益率差周五跌至一个月最低，此前民调显示，马克龙将在法国总统选举的首轮投票中击败极右翼候选人勒庞，这是第一次出现这样的民调结果。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
路透伦敦3月3日 - 法国/德国10年期公债收益率差周五跌至一个月最低，此前民调显示，马克龙将在法国总统选举的首轮投票中击败极右翼候选人勒庞，这是第一次出现这样的民调结果。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五触及七周低位，因美国不久加息的预期提振美元，且更多数据显示英国经济可能失去动能，服务业数据在今日公布。
路透3月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 303.0 17 307.0 - * 4月 294.4 49 300.0 4 * 5月 287.0 133 293.2 9 * 6月 281.8 267 288.0 44 * 7月 275.6 1615 283.1 367 * 8月 272.9 5093 279.9 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G