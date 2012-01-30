〔投行观点〕摩根士丹利称苹果或将使中国电信和中移动成为iPhone分销商

路透1月30日电---摩根士丹利表示,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)明年可能使中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)成为其iPhone手机的分销商.

摩根士丹利称,这一合作关系将大幅提升中国对iPhone手机的需求,并瞄准高端用户人群,这一可能达成的交易将在2013年令苹果每股盈余(EPS)增加高至10美元.(完)