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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 23:33 BJT

〔投行观点〕摩根士丹利称苹果或将使中国电信和中移动成为iPhone分销商

路透1月30日电---摩根士丹利表示,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)明年可能使中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)成为其iPhone手机的分销商.

摩根士丹利称,这一合作关系将大幅提升中国对iPhone手机的需求,并瞄准高端用户人群,这一可能达成的交易将在2013年令苹果每股盈余(EPS)增加高至10美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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