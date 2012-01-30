〔投行观点〕摩根士丹利称苹果或将使中国电信和中移动成为iPhone分销商

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月30日电---摩根士丹利表示,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)明年可能使中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)成为其iPhone手机的分销商.
摩根士丹利称,这一合作关系将大幅提升中国对iPhone手机的需求,并瞄准高端用户人群,这一可能达成的交易将在2013年令苹果每股盈余(EPS)增加高至10美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。