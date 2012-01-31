更正:〔投行观点〕摩根士丹利称苹果或将使中国电信和中移动成为iPhone分销商

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(更正:因译文有误,内文第一段"明年"应为"在未来一年内")
路透1月30日电---摩根士丹利表示,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)在未来一年内可能使中国电信(0728.HK)和中国移动(0941.HK)成为其iPhone手机的分销商.
摩根士丹利称,这一合作关系将大幅提升中国对iPhone手机的需求,并瞄准高端用户人群,这一可能达成的交易将在2013年令苹果每股盈余(EPS)增加高至10美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)