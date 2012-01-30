〔USDA报告〕1月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/26/12 01/19/12 01/19/12 01/27/11
初值 修正值 前值
小麦 18,655 17,798 17,106 25,130
燕麦 9 0 0 6
大麦 0 8 8 0
玉米 22,690 36,161 35,198 31,252
高粱 289 884 884 1,640
大豆 41,503 36,401 35,666 43,834
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 656,727 756,153
燕麦 380 65
大麦 5,606 4,505
玉米 671,081 682,862
高粱 32,243 59,451
大豆 718,040 979,393
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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