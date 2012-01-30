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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 00:09 BJT

〔USDA报告〕1月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/26/12 01/19/12 01/19/12 01/27/11

初值 修正值 前值

小麦 18,655 17,798 17,106 25,130

燕麦 9 0 0 6

大麦 0 8 8 0

玉米 22,690 36,161 35,198 31,252

高粱 289 884 884 1,640

大豆 41,503 36,401 35,666 43,834

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 656,727 756,153

燕麦 380 65

大麦 5,606 4,505

玉米 671,081 682,862

高粱 32,243 59,451

大豆 718,040 979,393

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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