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债券 | 2012年 1月 31日 星期二 00:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.78

路透华盛顿1月30日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.075

中值 0.070

低值 0.050

投资 0.076

价格 99.962083

高值得标比率 93.31%

投标倍数 4.78

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,641,500

总投标 138,766,540,500

竞争性投标得标 27,590,911,000

非竞争性投标得标 609,730,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/02

到期日 2012/08/02

CUSIP码 9127955Y3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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