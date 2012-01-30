〔欧洲汇市〕英镑兑走弱的欧元上涨,希腊不确定性主导市场

* 英镑兑欧元在欧盟峰会前上涨,希腊债务磋商拖累欧元

* 英镑兑美元下滑,跟随欧元兑美元走势

* 对英国央行将推出更多QE的预期或令英镑承压

路透伦敦1月30日电---英镑兑全线走弱的欧元周一上涨,因投资者仍然静待希腊债券交换磋商的进展,且等待欧盟峰会举行,市场料峰会不会对欧元带来太多支持.

欧盟领导人料在周一稍晚的峰会上就欧元区永久性援助基金一事签署协议,并就各国立法中有关预算平衡的规定达成一致性意见.[ID:nCN1356686]

但市场人士称,希腊和民间债权人之间的债券交换协议磋商将盖过欧盟峰会,预料前者不会在欧盟峰会前达成协议.希腊必须和民间债权人达成协议,以获取第二轮救助及避险该国无序违约.

希腊的不确定性令欧元全线承压,拉低欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.5%,至0.8362英镑.欧元从周五触及的一个高位0.8409英镑回落,且强劲上行阻力料在0.8422英镑,此为去年12月末高位.

欧元进一步下跌将可能测试周五低位0.8338英镑,及21天移动均线切入位大约0.8317英镑,但欧元远高於本月稍早触及的16个月低位0.822英镑.

英镑兑美元下跌,跟随欧元兑美元跌势,此前英镑一轮升势,令英镑从1月中触及的低於1.54美元涨至1.57美元上方.交易商及分析师认为在1.57美元上方是为英镑升势获利了结的良好机会.

英镑兑美元GBP=D4最新跌0.4%,至1.5674美元,低於周五高位1.5740美元,後者为去年12月21日来最高.

如果本周稍後出炉的英国1月制造业,建筑业和服务业采购经理人指数(PMI)显示英国经济持续走弱的情况,及增加英国央行推出更多量化宽松政策的前景,英镑将可能承压.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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