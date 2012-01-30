〔英国债市〕英债收益率逼近纪录低位,受希腊忧虑拖累

* 英国央行回购推动三年期和10年期英债跑赢

* 10年期公债收益率跌破2%,为1月19日以来的首次

路透伦敦1月30日电---英国短期和中期公债收益率(殖利率)周一逼近历史低位,因希腊尚未达成债务互换协议令投资者的避险情绪重燃,英债价格上升.

英债在日内大多数时段追随德债走势,尽管英国央行根据量化宽松计画开展每周例行的回购17亿英镑三至10年期公债,助推该期限券种在多数交易时段跑赢.

"英债价格主要受欧洲情势和股市走势推动,"摩根大通英债策略师Francis Diamond指出.

3月英债期货FLGH2收高73个跳动点,结算价报117.00,为1月18日以来最高收盘水平,走势与可比德债期货FGBLH2相当.10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌破2%的重要心理关口,为1月19日以来首次;截止1635GMT,跌6个基点至1.99%.

周一稍早时,两年期英债收益率GB2YT=RR一度下挫至0.318%,五年期英债收益率GB5YT=RR下滑至0.962%,均非常接近于近几周触及的纪录低位.

摩根大通的Diamond指出,英债市场周二或将继续从欧元区寻找线索,对定於0930GMT出炉的英国央行抵押贷款批准件数数据料将反应冷淡.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>