〔美国金融〕美联储调查显示多数银行收紧向欧洲的信贷

路透华盛顿1月30日电---接受美国联邦储备理事会(美联储,FED)访查的高级信贷人员中有超过三分之二表示,在1月已经收紧向欧洲金融机构的信贷,凸显欧洲银行业危机的严峻性.

调查还发现美国的银行从受困的欧洲同行手中抢到了一些业务,同新监管殃及华尔街竞争力的观点相左.

调查显示的美国信贷市场状况更为温和:本月国内放款标准大致不变,而信贷需求有所回升.

但调查发现,房屋抵押贷款需求下滑,为楼市持续疲弱的迹象.(完)