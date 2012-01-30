〔美国金融〕美联储调查显示多数银行收紧向欧洲的信贷

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿1月30日电---接受美国联邦储备理事会(美联储,FED)访查的高级信贷人员中有超过三分之二表示,在1月已经收紧向欧洲金融机构的信贷,凸显欧洲银行业危机的严峻性.
调查还发现美国的银行从受困的欧洲同行手中抢到了一些业务,同新监管殃及华尔街竞争力的观点相左.
调查显示的美国信贷市场状况更为温和:本月国内放款标准大致不变,而信贷需求有所回升.
但调查发现,房屋抵押贷款需求下滑,为楼市持续疲弱的迹象.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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