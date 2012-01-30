〔欧元债市〕葡萄牙公债收益率急升,因投资者愈发担心该国步希腊後尘

* 葡萄牙公债下挫,收益率急升

* 意大利公债标售需要折让,未能维持涨势

* 避险交易推升德债期货迫近纪录高位

路透伦敦1月30日电---葡萄牙公债价格周一下跌,因投资者对该国不需要更多金援及减记债务,避免步希腊後尘的信心消散.

投资者在二级市场买入10年期葡萄牙公债要求的回报年率超过17%,此为欧元面世来最高,使葡萄牙公债价格挫至相当於面值的约40%.

对葡萄牙应对黯淡的经济前景及偿还债务能力的悲观认知,造成债券保险商认为葡萄牙公债出现违约的机率高.

"葡萄牙是另一个希腊.人们从希腊得到教训,我认为目前葡萄牙将成为火线,"一交易商说.

交易商也指出市场有新一轮强迫性卖盘,一些指数投资者不得不在月底前将投资组合内的葡萄牙公债出售,此前标准普尔在1月13日成为第三家评级机构将葡萄牙评等下调至垃圾级.

10年期葡萄牙公债PT10YT=TWEB收益率大幅攀升171个基点,至17.353%,录得欧元面世来第三大单日升幅.

意大利公债收益率在五年期和10年公债标售前也上升,缩减在近期强劲表现中的部份跌幅.此走势显示投资者对意大利公债需求依然脆弱,尽管欧洲央行自12月向银行提供资金的努力对债市带来正面影响.

意大利公债标售成绩未能贯彻近期短债标合非常成功的佳绩,但没有带来新一轮卖压来加大标售前的走势.

意大利指标10年期公债标售总得标利率为6.08%,五年期新债以5.39%得标售率出售.

因投资者规避高风险资产,令避险的德债期货FGBLc1大幅上升,迫近纪录高位.该合约创下139.77日高,上涨接近一个大点,且接近1月13日所创的高位140.23.

由於希腊与民间债权人就减记该国未偿还债以避险希腊违约尚未达成协议,周四德债可能延续升势.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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