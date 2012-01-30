〔纽约期市〕ICE可可期货大跌逾5%,受科特迪瓦预售可可作物声明拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约/伦敦1月30日电---洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌逾5%,因主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)称本周将开始预售可可作物,令市场可能出现沽空对冲行为.
咖啡期货亦因美元上涨.DXY和商品市场整体疲弱引发的卖盘而下跌.原糖期货在震荡交投中扩大跌势.
科特迪瓦邀请多家机构参加周二的可可作物预售,但数家出口商对路透表示,鉴於该国行业整顿细节存在分歧,他们届时将不会参加.
"我认为(预售的)参与人数和成交量将是关注重点.我不确定前期参与人的数量会很高,不过毫无疑问,科特迪瓦人将会提前出售作物."欧洲商品基金一分析师表示.
洲际交易所(ICE)3月可可期货CCc1大跌126美元,或5.2%,收报2,280美元.该合约上周五曾升至2,480美元的高位,为11月中旬迄今最高.
3月合约跌破2,292美元的61.8%费波纳奇回档技术位之後,扩大跌势.
交易商表示,近期市场涨势可能过度.ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)合约均在上周五从各自的100日移动均线下跌.
伦敦5月可可期货LCCc2下跌74英镑,或4.7%,结算价报每吨1,489英镑.
ICE-指标3月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌0.75美分,或0.35%,收报每磅2.1660美元.
3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑22美元,或1.2%,收报每吨1,843美元.交易商表示,该合约自1月9日触及的低位1,712美元一度涨至1月23日高位1,950美元,但目前看似采取守势.
ICE-3月原糖期货SBc1跌0.36美分,或1.5%,收报每磅23.85美分,此前一度触及24.38美分.
伦敦3月白糖期货LSUH2下滑3.50美元,或0.6%,收报每吨634.20美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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