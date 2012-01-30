〔纽约期市〕ICE可可期货大跌逾5%,受科特迪瓦预售可可作物声明拖累

路透纽约/伦敦1月30日电---洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌逾5%,因主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)称本周将开始预售可可作物,令市场可能出现沽空对冲行为.

咖啡期货亦因美元上涨.DXY和商品市场整体疲弱引发的卖盘而下跌.原糖期货在震荡交投中扩大跌势.

科特迪瓦邀请多家机构参加周二的可可作物预售,但数家出口商对路透表示,鉴於该国行业整顿细节存在分歧,他们届时将不会参加.

"我认为(预售的)参与人数和成交量将是关注重点.我不确定前期参与人的数量会很高,不过毫无疑问,科特迪瓦人将会提前出售作物."欧洲商品基金一分析师表示.

洲际交易所(ICE)3月可可期货CCc1大跌126美元,或5.2%,收报2,280美元.该合约上周五曾升至2,480美元的高位,为11月中旬迄今最高.

3月合约跌破2,292美元的61.8%费波纳奇回档技术位之後,扩大跌势.

交易商表示,近期市场涨势可能过度.ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)合约均在上周五从各自的100日移动均线下跌.

伦敦5月可可期货LCCc2下跌74英镑,或4.7%,结算价报每吨1,489英镑.

ICE-指标3月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌0.75美分,或0.35%,收报每磅2.1660美元.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑22美元,或1.2%,收报每吨1,843美元.交易商表示,该合约自1月9日触及的低位1,712美元一度涨至1月23日高位1,950美元,但目前看似采取守势.

ICE-3月原糖期货SBc1跌0.36美分,或1.5%,收报每磅23.85美分,此前一度触及24.38美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2下滑3.50美元,或0.6%,收报每吨634.20美元.(完)