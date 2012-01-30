〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受美元上涨及大豆期货下挫影响

路透芝加哥1月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一收低,因美元上涨,小麦供应充足,及南美作物天气改善拖累大豆期货下跌的牵连性抛盘打压.

但小麦跌势因人们担心黑海小麦可能因低温冻死而受到限制.

欧元/美元周一从六周高位回落,兑瑞郎跌至四个月低点,因希腊换债谈判久拖不决,而且欧盟峰会料不太可能提供太多救助.

路透调查显示,今年CBOT小麦期货料将从2011年底的价位下跌6.7%,因全球供应充足在出口市场上削弱了对美国小麦的需求.

美国牵头的一项研究显示,极端炎热的天气使小麦早熟并减产,这凸现了随着世界变暖养活快速增加人口所面临的挑战.

德国最大谷物交易所Toepfer International表示,欧盟制粉小麦的价格目前在全球出口市场具有竞争力,销售可能将增加,因与其竞争的黑海小麦供应越加紧张.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低2-1/2美分,报每蒲式耳6.44-3/4美元.

CBOT-3月小麦的主要阻力位为100日移动均线切入位6.48-3/4美元,支撑位为50日移动均线切入位6.17-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

CBOT小麦预估成交量为82,458口.(完)