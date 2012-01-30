〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌近3%,受压于南美作物区降雨和美元上涨

路透1月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低近3%,为去年9月迄今最高单日跌幅,交易商称南美作物种植地区降雨和美元上涨给市场带来压力.

CBOT-3月大豆合约跌破20日移动均线切入位12.06美元,并收在12美元下方,为1月20日以来的首次.

美元兑欧元上涨,对於以美元计价的美国谷物和油籽来说是空头信号,因投资者预计近期无法达成希腊换债协议.

交易商亦表示,中国春节长假後,大连大豆期货难以录得较高涨幅令CBOT大豆合约承压.

本周阿根廷全境将迎来降雨,有利处於结荚阶段的大豆作物.

"本周全周阿根廷将迎来喜雨,几乎所有地区的总降雨量料达到0.50至1.5英寸."Global Weather Monitoring气象学家John Dee说.

未来几周,巴西中西部各省早熟大豆收获工作料加快速度,同时降雨转向乾旱的南部地区.

分析机构Celeres称,巴西2011/12年大豆销量料提高到总预估产量7,560万吨的49%,高於一周前的47%.

路透调查显示,如果美国作物天气在2011年後改善,那麽2012年底大豆价格可能连续第二年下跌.

CBOT-3月大豆合约Sc1收跌33-3/4美分,报每蒲式耳11.85-1/4美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收低1.34美分,报每磅50.25美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1下滑9.5美元,报每短吨312.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为180,811口,豆油为101,872口,豆粕为53,595口.

以下为CBOT农产品期货在1948GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 631.75 -10.00 -1.6% -2.3%

CBOT大豆Sc2 1185.25 -33.75 -2.8% -1.1%

CBOT豆粕SMc2 312.70 -9.50 -3.0% 1.1%

CBOT豆油BOc2 50.25 -1.34 -2.6% -3.5%

CBOT小麦Wc1 644.75 -2.50 -0.4% -1.2%

CBOT稻米RRc2 1445.50 -18.00 -1.2% -1.0%

欧盟小麦BL2X1 209.25 0.25 0.1% 3.3%

美国原油期货CLc1 98.82 -0.74 -0.7% 0.0%

道琼工业指数.DJI 12,643 -17 -0.1% 3.5%

现货金XAU= 1729.81 -7.24 -0.4% 10.6%

欧元/美元EUR= 1.3125 -0.0098 -0.7% 1.4%

美元指数.DXY 79.1560 0.2550 0.3% -1.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 702 -24 -3.3% -59.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)