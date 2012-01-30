〔金属期市〕期铜跌1%,中国需求迟滞

* 期铜跌1%,再次跌至200天移动均线下方

* 中国买家在假期後不是很积极

* LME铜库存降至2009年9月来最低水准

路透纽约/伦敦1月30日电---期铜周一跌1%,从四个月高位进一步回落,周一中国市场人士结束一周假期後没有如预期般强劲买入,且投资者也担心解决欧债危机的磋商没有进展.

铜价下跌,跟随隔夜亚洲金融市场普跌的走势,此前中国政府没有如市场所预期的在农历新年假期後降低银行存准率.

期铜卖盘推低价格跌至其200天移动均线下方,200天移动均线为重要的技术阻力,上周稍晚铜价升至该移动均线上方,为去年8月来首见.如果亚洲交易商仍然不愿意追上期铜的1月涨势及本周稍後中国制造业数据显示金属消耗行业进一步放缓,铜价将或续跌.

"鉴於今年铜价已大幅上升,有充份理由认为中国市场人士放假後不会很积极,"巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon说.

"关键将在於本周的中国制造业PMI数据.看数据显示制造业活动增长步幅是否较预期放缓,或相反,它将是重要的短期因素."

周三中国官方将公布1月制造业采购经理人指数(PMI).上月公布中国12月制造业PMI升至50.3,略高於50的荣枯分水岭.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌101美元,收报8,429美元,跌至200天移动均线下方,且进一步远离周五高位8,679.50美元,後者为9月16日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌6.25美分,或1.6%,报每磅3.8265美元,交投区间介於3.7970-3.8940美元.周五触及四个月高位3.9390美元.

不过,1月份尚余一个交易日,期铜可望录得去年10月来最大单月升幅,上涨10%.

成交量温和,中国结束一周假期.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近50,500口,较30天均值高出接近10%.

欧债危机不断恶化亦打压铜价,此前欧盟领导人在峰会未能就撙节及经济成长达成一致,峰会料将批准欧元区永久性援助基金及敲定德国推动的更严谨的财政纪律.

供应方面,LME铜库存减少2,300吨,至333,125吨,此为2009年9月来最低水平.

取消仓单处於占LME总库存15%的均值水准,五年均值为略低於5%.

其他金属方面,三个月期锡CMSN3跌25美元,收报每吨23,975美元,尽管LME锡库存减少50吨,至9,315吨,此为2009年3月来最低.

三个月期镍CMNI3收低395美元,报每吨21,305美元.

以下为1850GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 382.70 -6.20 -1.59 343.60 11.38

LME期铝 2279.00 14.00 +0.62 2020.00 12.82

LME期铜 8428.00 -102.00 -1.20 7600.00 10.89

LME期铅 2263.00 -32.00 -1.39 2035.00 11.20

LME期镍 21305.00 -395.00 -1.82 18710.00 13.87

LME期锡 23975.00 -425.00 -1.74 19200.00 24.87

LME期锌 2125.00 -25.00 -1.16 1845.00 15.18

上海期铝 16275.00 -120.00 -0.73 15845.00 2.71

上海期铜 60320.00 -400.00 -0.66 55360.00 8.96

上海期锌 15940.00 85.00 +0.54 14795.00 7.74

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=