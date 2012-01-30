〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受拉美将迎来降雨和美元走强拖累

路透1月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌1.5%,为八个交易日以来的首次下滑,交易商称,这受到南美洲作物天气好转和美元反弹拖累.

因投资者押注近期难以达成希腊债务解决方案,美元兑欧元上升,这对於以美元计价的美国谷物和油籽作物而言是一个利空信号.

阿根廷全境本周都将迎来喜雨.Global Weather Monitoring气候学家John Dee指出,"本周阿根廷各地都将喜降大雨,几乎各地的降水在0.50-1.50寸之间."

Dee并称,巴西南部的乾旱地区也将在本周稍晚降下及时雨.

一些交易商提到,中国大连商品交易所的玉米期货周一仅上涨1%,不及上周CBOT玉米近5%的涨幅.上周中国期货市场因假期休市.

分析机构Ukrainian Agribusiness Club预计,乌克兰2012年玉米产量料将增长10%至2,500万吨,得益於种植面积扩大.

路透访问的12位分析师称,2012年底美国玉米价格料将挫跌15%,至三年来最低水准.

交易员提到,随着CBOT三月玉米跌至周五低位和20日移动均线切入位6.31美元下方,市场出现一些止损卖单.

CBOT-3月玉米合约CH2收跌10美分,报每蒲式耳6.31-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为257,313口.(完)