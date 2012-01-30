〔美国债市〕公债价格上涨,因市场担心希腊债务问题蔓延至葡萄牙

* 美国10年期公债收益率降至12月19日以来最低

* 美国30年期公债价格涨两个大点,收益率跌破3%

* 葡萄牙10年期公债收益率升至17.3%,为欧元面世以来第三高水平

路透纽约1月30日电---美国公债价格周一上涨,对葡萄牙可能步希腊後尘进行债务重组的担忧使投资者纷纷买入美国公债.

美国指标10年期公债收益率降至今年迄今最低水准,葡萄牙公债违约担保成本创新高.意大利和西班牙的债务违约担保成本亦上升,凸现投资者对欧元区看法越加恶劣.

"目前的主要忧虑是,如果希腊情势蔓延至西班牙、葡萄牙或意大利,该怎麽办?"Guggenheim Partners驻纽约债务交易主管Jason Rogan称.

"这些国家的经济规模更大,与希腊相似问题的後果将更严重,"他说.

周末希腊政府未能与民间债权人达成最终协议,打压了市场人气.

投资者担心,如果希腊政府未与民间债权人达成自愿协议,那麽欧洲央行将不得不分担部分债务负担,而这将损害欧洲央行通过买入欧元区其他国家公债来支持这些国家的能力.

有消息称,欧盟领导人达成一项协议,将於7月推出欧元区永久性救助机制,但这也未能缓解债市的紧张气氛.

美国指标10年期公债US10YT=RR涨17/32,收益率降至2011年12月19日以来的最低1.83%,上周五尾盘报1.89%.

30年期公债US30YT=RR价格最高涨两个大点,收益率於1月18日以来首次跌破3%,午後价格涨1-22/32,收益率报2.97%.

经济数据显示,美国12月消费者支出持平,但债市交易商未受该数据影响.

美国下个将公布的重大经济数据是周五将出炉的1月非农就业报告,不过欧洲的消息料将继续盖过美国数据的重要性.

其中,投资者将关注西班牙周四标售35亿至45亿欧元公债.

"即使美国非农就业报告非常好,可能使10年期公债收益率降至2.10%,但说到底,还是要看希腊情势,"Vining Sparks驻田纳西州首席经济策略师Craig Dismuke表示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周公布的声明显示,将把近零利率维持到2014年底,加剧了美国公债买盘.

美国五年期公债US5YT=RR收益率降至0.72%,至少是上世纪60年代以来首见的低位.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+) 0.215

五年期公债US5YT=RR 100-23/32 (+03/32) 0.730

10年期公债US10YT=RR 101-16/32 (+17/32) 1.832

30年期公债US30YT=RR 103 (+1-22/32) 2.972 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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