〔美国数据〕11月标普/Case-Shiller房价指数较上月下跌0.7%,跌幅超预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透华盛顿1月31日电---美国周二公布的调查显示,11月美国经季节调整的独栋房屋价格较上月降幅超过预期,凸显楼市仍然难以取得具意义的复苏.
美国11月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下滑0.7%,跌幅多於分析师此前预期的下跌0.5%,10月修订後为下跌0.7%.
11月20个大都市房价指数较上年同期下跌3.7%,10月同比为下跌3.4%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。