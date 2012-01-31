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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 22:07 BJT

〔美国数据〕11月标普/Case-Shiller房价指数较上月下跌0.7%,跌幅超预期

路透华盛顿1月31日电---美国周二公布的调查显示,11月美国经季节调整的独栋房屋价格较上月降幅超过预期,凸显楼市仍然难以取得具意义的复苏.

美国11月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下滑0.7%,跌幅多於分析师此前预期的下跌0.5%,10月修订後为下跌0.7%.

11月20个大都市房价指数较上年同期下跌3.7%,10月同比为下跌3.4%.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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