〔全球金市〕金价随欧元走低,但技术前景令人鼓舞

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 黄金跟随欧元走低,与股市的关联度减弱
* 白银下跌,但硬币销售强劲
* 欧洲领导人艰难应对诸多经济挑战
* 市场关注:周二美国将公布消费者信心指数
路透纽约/伦敦1月30日电---金价周一下跌,受累于欧元急跌和商品价格下挫引发投资者获利了结近期期金涨幅.但黄金的技术前景看多,有望在近期提供支撑.
由於希腊与债权人达成债务重组协议的努力停滞,以及欧洲领导人竭力想方设法调和撙节措施与经济成长之间的矛盾,导致股市、原油和谷物价格普遍下挫,拖累黄金走低.
黄金上周劲升5%并录得连续第四个周升幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示,料不会在2014年底调升利率脱离目前的近零水平.
分析师称,黄金升越200日和100日移动均线切入位的重要阻力位後,技术面好转.
"期金正在形成看涨的双底形态,尽力从去年第四季的大跌走势中反弹,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan指出.
"但在金价站到1,804美元上方引发新的技术面明确买入信号之前,空头都将控制黄金市场,"他并称.
1947GMT,现货金XAU=跌0.4%,至每盎司1,730.36美元,但脱离日内低点1,716.19.现货金1月有望录得10%的涨幅,为去年8月劲扬12%之後的最大月度升幅.
美国2月期金GCG2结算价跌1.20美元,报每盎司1,731美元,成交量与30日均值齐平.
现货银XAG=亦下挫1.4%,至每盎司33.45美元.
分析师称,预计金价从周一颓势中反弹,特别是在希腊债务重组陷入僵局之际.
瑞士信贷分析师Tom Kendall指出,"在希腊债务磋商达成某种形式的解决方案和债券持有人准备接受资产减计前,这都将是黄金市场的一个热点话题."
现货铂金(白金)XPT=周一下跌0.4%,至每盎司1,609.24美元;该期约在1月份累计扬升15%,为2008年2月飙升25%之後的最大月涨幅.
现货钯金XPD=微升0.15美元,报每盎司685.75美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 2月黄金期货 1731.00 -1.20 -0.1 1715.70 1739.90 50,887
COMEX 3月白银期货 33.527 -0.263 -0.8 33.035 34.015 28,964
COMEX 4月铂金期货 1616.30 -6.70 -0.4 1601.60 1625.80 4,653
COMEX 3月钯金期货 688.50 -1.65 -0.2 679.55 692.90 1,699
现货金 XAU= 1730.36 -6.84 -0.4 1717.55 1738.85
现货银 XAG= 33.450 -0.490 -1.4 33.060 33.950
现货铂金 XPT= 1609.24 -6.06 -0.4 1602.00 1620.00
现货钯金 XPD= 685.75 0.15 0.0 681.95 689.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。