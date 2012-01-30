〔全球金市〕金价随欧元走低,但技术前景令人鼓舞

* 黄金跟随欧元走低,与股市的关联度减弱

* 白银下跌,但硬币销售强劲

* 欧洲领导人艰难应对诸多经济挑战

* 市场关注:周二美国将公布消费者信心指数

路透纽约/伦敦1月30日电---金价周一下跌,受累于欧元急跌和商品价格下挫引发投资者获利了结近期期金涨幅.但黄金的技术前景看多,有望在近期提供支撑.

由於希腊与债权人达成债务重组协议的努力停滞,以及欧洲领导人竭力想方设法调和撙节措施与经济成长之间的矛盾,导致股市、原油和谷物价格普遍下挫,拖累黄金走低.

黄金上周劲升5%并录得连续第四个周升幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示,料不会在2014年底调升利率脱离目前的近零水平.

分析师称,黄金升越200日和100日移动均线切入位的重要阻力位後,技术面好转.

"期金正在形成看涨的双底形态,尽力从去年第四季的大跌走势中反弹,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan指出.

"但在金价站到1,804美元上方引发新的技术面明确买入信号之前,空头都将控制黄金市场,"他并称.

1947GMT,现货金XAU=跌0.4%,至每盎司1,730.36美元,但脱离日内低点1,716.19.现货金1月有望录得10%的涨幅,为去年8月劲扬12%之後的最大月度升幅.

美国2月期金GCG2结算价跌1.20美元,报每盎司1,731美元,成交量与30日均值齐平.

现货银XAG=亦下挫1.4%,至每盎司33.45美元.

分析师称,预计金价从周一颓势中反弹,特别是在希腊债务重组陷入僵局之际.

瑞士信贷分析师Tom Kendall指出,"在希腊债务磋商达成某种形式的解决方案和债券持有人准备接受资产减计前,这都将是黄金市场的一个热点话题."

现货铂金(白金)XPT=周一下跌0.4%,至每盎司1,609.24美元;该期约在1月份累计扬升15%,为2008年2月飙升25%之後的最大月涨幅.

现货钯金XPD=微升0.15美元,报每盎司685.75美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1731.00 -1.20 -0.1 1715.70 1739.90 50,887

COMEX 3月白银期货 33.527 -0.263 -0.8 33.035 34.015 28,964

COMEX 4月铂金期货 1616.30 -6.70 -0.4 1601.60 1625.80 4,653

COMEX 3月钯金期货 688.50 -1.65 -0.2 679.55 692.90 1,699

现货金 XAU= 1730.36 -6.84 -0.4 1717.55 1738.85

现货银 XAG= 33.450 -0.490 -1.4 33.060 33.950

现货铂金 XPT= 1609.24 -6.06 -0.4 1602.00 1620.00

现货钯金 XPD= 685.75 0.15 0.0 681.95 689.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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