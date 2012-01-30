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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 05:56 BJT

〔标题新闻〕新西兰12月新屋建筑许可经季节调整後较上月增长2.1%,11月经修正後为下降6.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E7LU01S]

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