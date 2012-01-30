〔加拿大汇市〕加元兑美元涨势陷入停滞,因希腊债务谈判悬而未决

路透多伦多1月30日电---加元兑美元近期涨势在周一停滞,不过仍距离平价水准较近.此前新一轮希腊债务重组的高级别谈判宣告失败,令投资者人气受到打压.

希腊政府和民间债权人间有关接受主权债务减计的谈判在雅典持续至周末.谈判据称有一定进展,但双方未如预期般在欧盟峰会前达成协议.