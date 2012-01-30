〔加拿大汇市〕加元兑美元涨势陷入停滞,因希腊债务谈判悬而未决

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多1月30日电---加元兑美元近期涨势在周一停滞,不过仍距离平价水准较近.此前新一轮希腊债务重组的高级别谈判宣告失败,令投资者人气受到打压.
希腊政府和民间债权人间有关接受主权债务减计的谈判在雅典持续至周末.谈判据称有一定进展,但双方未如预期般在欧盟峰会前达成协议.
双方会谈缺乏突破起初打击了投资者风险胃纳,令加元走低.不过加元/美元在触及上周三以来的低位1.0071加元后反弹.
加元兑美元CAD=D4收报1.0028加元,或报0.9972美元.上周五收报1.0007加元,或0.9993美元.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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