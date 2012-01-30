〔东京汇市〕欧元盘初再度处於守势,美元/日圆跌至三个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
2146GMT---欧元周二在亚洲交易时段盘初处於守势,因投资者对欧洲情势的态度再度转冷;葡萄牙公债收益率(殖利率)大涨,因市场担心该国将需要新的救助.
希腊债务谈判继续,不过欧盟领导人的确已就欧洲稳定机制(ESM)达成一致,而且25个成员国签署了更严格的财政规定.
欧元/美元EUR=最低跌至1.3077美元,不过主权账户买盘支撑其稳定在1.3130附近,跌幅为0.7%,相对有限.支撑位先後在1.3077和1.3045.
对美元本身的需求并没有那麽强劲,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将在更长时期内维持低利率.美元指数.DXY仅上升0.3%报79.137,美元/日圆JPY=甚至跌至三个月低位76.20日圆,自上周触及78.28高位的走势逆转.
美元/澳元AUD=D4也未能守住涨幅.澳元反弹至1.0590美元,尽管澳洲银行业遭到评级警告.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。