〔东京汇市〕欧元盘初再度处於守势,美元/日圆跌至三个月低点

2146GMT---欧元周二在亚洲交易时段盘初处於守势,因投资者对欧洲情势的态度再度转冷;葡萄牙公债收益率(殖利率)大涨,因市场担心该国将需要新的救助.

希腊债务谈判继续,不过欧盟领导人的确已就欧洲稳定机制(ESM)达成一致,而且25个成员国签署了更严格的财政规定.

欧元/美元EUR=最低跌至1.3077美元,不过主权账户买盘支撑其稳定在1.3130附近,跌幅为0.7%,相对有限.支撑位先後在1.3077和1.3045.

对美元本身的需求并没有那麽强劲,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将在更长时期内维持低利率.美元指数.DXY仅上升0.3%报79.137,美元/日圆JPY=甚至跌至三个月低位76.20日圆,自上周触及78.28高位的走势逆转.

美元/澳元AUD=D4也未能守住涨幅.澳元反弹至1.0590美元,尽管澳洲银行业遭到评级警告.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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