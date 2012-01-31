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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 08:51 BJT

〔表格〕澳洲12月经季节调整民间信贷较前月增长0.3%,符合预估

路透悉尼1月31日电---澳洲央行周二公布,12月经季节调整民间信贷较前月增长0.3%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

12月 11月 2011年12月/2010年12月

信贷总额 +0.3 +0.3 +3.5

房屋信贷 +0.4 +0.4 +5.4

其他个人用途信 -0.1 +0.1 -1.0

企业信贷 +0.3 +0.2 +1.4

此前分析师预计12月民间信贷将增长0.3%.(完)

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--编译 李春喜;审校 张若琪

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