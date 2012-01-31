〔表格〕澳洲12月经季节调整民间信贷较前月增长0.3%,符合预估

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透悉尼1月31日电---澳洲央行周二公布,12月经季节调整民间信贷较前月增长0.3%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
12月 11月 2011年12月/2010年12月
信贷总额 +0.3 +0.3 +3.5
房屋信贷 +0.4 +0.4 +5.4
其他个人用途信 -0.1 +0.1 -1.0
企业信贷 +0.3 +0.2 +1.4
此前分析师预计12月民间信贷将增长0.3%.(完)
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--编译 李春喜;审校 张若琪
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