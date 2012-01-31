〔日本数据〕12月房屋开工较上年同期下降7.3%--政府

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透东京1月31日电---日本国土交通省周二公布,该国12月房屋开工较上年同期下降7.3%,为连续第四个月下降,因全球经济放缓的不确定性,拖累住房投资.
市场预估中值为下滑1.5%,11月为同比下降0.3%.
50家大型建筑公司12月接到的建筑订单较上年同期增1.5%.
参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)
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--编译 侯向明;审校 龚芳
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