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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 13:17 BJT

〔日本数据〕12月房屋开工较上年同期下降7.3%--政府

路透东京1月31日电---日本国土交通省周二公布,该国12月房屋开工较上年同期下降7.3%,为连续第四个月下降,因全球经济放缓的不确定性,拖累住房投资.

市场预估中值为下滑1.5%,11月为同比下降0.3%.

50家大型建筑公司12月接到的建筑订单较上年同期增1.5%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)

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--编译 侯向明;审校 龚芳

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