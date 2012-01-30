日韩经济指标预测--1月31日-2月7日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月31日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月31日(二)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%
房屋开工(较上年同期) -1.5% -0.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
2月1日(三)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34
出口(较上年同期) +0.7% +10.8%
进口(较上年同期) +4.8% +13.6%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338
外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766
2月2日(四)
无重要指标公布.
2月3日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
无重要指标公布.
2月7日(二)
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -- -85.5%
(亿日圆) -- 1,385(完)
--编译 张荻;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。