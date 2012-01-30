〔货币市场〕美元银行间拆借利率连续第七个交易日下滑

路透纽约1月30日电---美元银行间拆借利率周一连续第七个交易日下滑,分析师称在全球央行的支持下,借贷环境正在改善.

不过,尽管有迹象显示银行间拆借或在放松,但欧洲金融机构之间的借贷依然受抑,因为希腊政府与民间债权人就债务重组的谈判仍在继续,且投资者对意大利、葡萄牙和西班牙高企的借贷成本感到焦虑.

欧洲央行已经向金融市场注入流动性,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)扩大互换额度,全球金融市场上的央行流动性充裕,使得银行间拆借利率走低.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周一报0.54685%,为2011年12月中期以来最低,从1月初触及的18个月高位0.5825%回落.

"利率的走向表明银行融资市场整体而言正在恢复,尽管非常缓慢,"摩根大通证券短期利率策略主管Alex Roever说.

"我们将三个月Libor预估修正为,2012年第一季末降至45基点,第二季末降至40基点,"Roever称.

"当然,还存在重大事件风险--货币市场基金改革,希腊民间部门参与计划(PSI)达不成协议,欧元解体--这将不利於市场流动性,可能明显推高三个月Libor.但目前而言,市场人气改善以及交易活跃足以令我们对修正预估抱有信心."

美国主要货币市场基金去年大幅削减对欧元区银行业者的风险敞口,但今年初借贷环境的放松提振了商业票据市场.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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