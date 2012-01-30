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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:14 BJT

全球外汇市场1月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月30日(一)

2315 - 日本1月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本12月失业率/求才求职比

2330 - 日本12月所有家庭支出

2350 - 日本12月工业生产

1月31日(二)

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳举行新闻发布会

0001 - 英国1月GFK消费者信心指数

0030 - 澳洲12月NAB企业现况及信心指数

0030 - 澳洲12月民间信贷及房屋信贷

0500 - 日本12月房屋开工

0500 - 日本12月建筑订单

0070 - 瑞士12月UBS消费指标

0700 - 德国12月零售销售

0745 - 法国12月消费者支出

0745 - 法国12月生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利12月失业率

0930 - 英国12月英国央行消费者信贷数据

0930 - 英国12月抵押贷款及批准宗数

0930 - 英国12月M4货供

1000 - 欧元区12月失业率

1000 - 意大利12月PPI

1245 - 美国1月28日止当周ICSC/高盛连锁店销售

1330 - 美国第四季雇佣成本

1355 - 美国Redbook一周连锁店销售

1400 - 美国11月标准普尔/CASE-SHILLER房价指数

1445 - 美国1月芝加哥PMI

1500 - 美国1月经济咨商会消费者信心指数

1500 - 美国国会预算办公室主任埃曼杜夫举行媒体简布会

1530 - 美国达拉斯联储1月德州服务业指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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