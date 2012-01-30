全球外汇市场1月31日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月30日(一)
2315 - 日本1月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本12月失业率/求才求职比
2330 - 日本12月所有家庭支出
2350 - 日本12月工业生产
1月31日(二)
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳举行新闻发布会
0001 - 英国1月GFK消费者信心指数
0030 - 澳洲12月NAB企业现况及信心指数
0030 - 澳洲12月民间信贷及房屋信贷
0500 - 日本12月房屋开工
0500 - 日本12月建筑订单
0070 - 瑞士12月UBS消费指标
0700 - 德国12月零售销售
0745 - 法国12月消费者支出
0745 - 法国12月生产者物价指数(PPI)
0900 - 意大利12月失业率
0930 - 英国12月英国央行消费者信贷数据
0930 - 英国12月抵押贷款及批准宗数
0930 - 英国12月M4货供
1000 - 欧元区12月失业率
1000 - 意大利12月PPI
1245 - 美国1月28日止当周ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 美国第四季雇佣成本
1355 - 美国Redbook一周连锁店销售
1400 - 美国11月标准普尔/CASE-SHILLER房价指数
1445 - 美国1月芝加哥PMI
1500 - 美国1月经济咨商会消费者信心指数
1500 - 美国国会预算办公室主任埃曼杜夫举行媒体简布会
1530 - 美国达拉斯联储1月德州服务业指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。