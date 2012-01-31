〔香港新股〕西王特钢开始上市推介,计划募集1-1.5亿美元--IFR

路透1月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，特种钢生产商--西王特钢周一开始为其香港上市交易进行推介，是次发行5亿股（80%新股/20%旧股），计划募集资金1亿至1.5亿美元。

路演初定於2月6日开始，定价日在2月17日。摩根大通(JPM.N)任独家保荐人及独家全球协调人，并与建银国际和花旗(C.N)一起担任联席主承销商。

上市募集资金将用於优质合金生产线的建设、偿还建设开销，并用作流动资金和一般企业用途。

西王特钢成立於2003年，公司位於山东省。该公司主要生产各类特种钢产品，并与中钢集团和五矿集团等一些大型企业建立合作关系。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)