〔香港新股〕西王特钢开始上市推介,计划募集1-1.5亿美元--IFR

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，特种钢生产商--西王特钢周一开始为其香港上市交易进行推介，是次发行5亿股（80%新股/20%旧股），计划募集资金1亿至1.5亿美元。
路演初定於2月6日开始，定价日在2月17日。摩根大通(JPM.N)任独家保荐人及独家全球协调人，并与建银国际和花旗(C.N)一起担任联席主承销商。
上市募集资金将用於优质合金生产线的建设、偿还建设开销，并用作流动资金和一般企业用途。
西王特钢成立於2003年，公司位於山东省。该公司主要生产各类特种钢产品，并与中钢集团和五矿集团等一些大型企业建立合作关系。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)