〔中国新股〕中国交建称启动A股IPO,募资额大幅下调至不超50亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月31日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)周二公告称,将启动A股首次公开发行(IPO),本次拟在上海证券交易所发行不超过16亿股A股,网上申购日为2月15日.募集资金总规模大幅下调至不超过50亿元人民币.
根据去年9月末公告,证监会发审委审核了通过中国交通建设IPO申请,发行数量不超过35亿股,募资规模则为不超过200亿元.[ID:nCN1993237]
初步询价公告还显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过4.38亿股;2月13日确定价格区间,2月14日-15日为网下申购缴款日,2月16日确定发行价及确定换股吸收合并路桥建设600263.SS的换股价格.
中银国际、国泰君安及中信证券(600030.SS)(6030.HK)为是次发行的主承销商.本次新股发行,包含用於换股吸收合并路桥建设而发行的A股股票.
中国交通建设去年归属於母公司股东的净利升21%,为113.7亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。