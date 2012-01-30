〔中国新股〕中国交建称启动A股IPO,募资额大幅下调至不超50亿元

路透上海1月31日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)周二公告称,将启动A股首次公开发行(IPO),本次拟在上海证券交易所发行不超过16亿股A股,网上申购日为2月15日.募集资金总规模大幅下调至不超过50亿元人民币.

根据去年9月末公告,证监会发审委审核了通过中国交通建设IPO申请,发行数量不超过35亿股,募资规模则为不超过200亿元.[ID:nCN1993237]

初步询价公告还显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过4.38亿股;2月13日确定价格区间,2月14日-15日为网下申购缴款日,2月16日确定发行价及确定换股吸收合并路桥建设600263.SS的换股价格.

中银国际、国泰君安及中信证券(600030.SS)(6030.HK)为是次发行的主承销商.本次新股发行,包含用於换股吸收合并路桥建设而发行的A股股票.

中国交通建设去年归属於母公司股东的净利升21%,为113.7亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.(完)