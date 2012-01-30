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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:33 BJT

〔表格〕韩国12月工业生产连续第三个月下跌,远不及市场预估

路透首尔1月31日电---韩国周二公布的数据显示,该国12月工业生产连续第三个月下跌,且远逊於分析师的最悲观预估.这增加了决策者进一步采取扶助措施的必要性.[ID:nCN1358936]

韩国国家统计局公布的12月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

12月 *11月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 2.8 -0.9 5.8 -0.3

工厂出货 2.4 ~ 3.1 ~

面向国内 0.8 ~ -0.7 ~

面向出口 4.5 ~ 8.0 ~

库存 21.4 ~ 18.5 ~

工厂平均设备利用率(%) 77.6 79.1

服务业产出 1.6 0.0 2.7 -0.5

零售销售 1.5 -0.2 0.5 -0.6

资本投资总额 -2.1 0.5 -3.2 8.0

建筑开工总额 0.5 14.8 -6.6 -7.3

^综合领先指标 1.5 0.5 1.1 0.3

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 王兴亚;审校 张若琪

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