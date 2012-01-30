〔表格〕韩国12月工业生产连续第三个月下跌,远不及市场预估

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔1月31日电---韩国周二公布的数据显示,该国12月工业生产连续第三个月下跌,且远逊於分析师的最悲观预估.这增加了决策者进一步采取扶助措施的必要性.[ID:nCN1358936]
韩国国家统计局公布的12月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
12月 *11月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 2.8 -0.9 5.8 -0.3
工厂出货 2.4 ~ 3.1 ~
面向国内 0.8 ~ -0.7 ~
面向出口 4.5 ~ 8.0 ~
库存 21.4 ~ 18.5 ~
工厂平均设备利用率(%) 77.6 79.1
服务业产出 1.6 0.0 2.7 -0.5
零售销售 1.5 -0.2 0.5 -0.6
资本投资总额 -2.1 0.5 -3.2 8.0
建筑开工总额 0.5 14.8 -6.6 -7.3
^综合领先指标 1.5 0.5 1.1 0.3
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 王兴亚;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。