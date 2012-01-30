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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 69.23 -0.73 -1.04 8705441

搜狐 (SOHU.O) 61.82 -2.42 -3.77 1352587

网易 (NTES.O) 47.75 -1.55 -3.14 510675

百度 (BIDU.O) 130.73 -0.63 -0.48 7842382

亚信科技 ASIA.O 11.48 -0.16 -1.37 191876

侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.01 +1.32 56590

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.98 -0.13 -0.92 1864164

联电 (UMC.N) 2.58 +0.06 +2.38 464126

日月光 (ASX.N) 5.19 +0.10 +1.96 714470

矽品精密 (SPIL.O) 5.50 +0.04 +0.73 1475617

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.04 +3.96 89481

友达 (AUO.N) 5.37 +0.12 +2.29 421030

中华电信 (CHT.N) 31.56 -0.13 -0.41 160064

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.85 -0.51 -1.23 987871

香港

中国移动 (CHL.N) 50.26 -0.54 -1.06 217465

中国联通 (CHU.N) 18.23 -1.08 -5.59 390434

中国电信 (CHA.N) 54.45 -1.37 -2.45 30387

中芯国际 (SMI.N) 2.46 -0.19 -7.17 56627

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.04 -0.06 -1.94 1796

(完)

--整理 徐文焰

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