《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 69.23 -0.73 -1.04 8705441
搜狐 (SOHU.O) 61.82 -2.42 -3.77 1352587
网易 (NTES.O) 47.75 -1.55 -3.14 510675
百度 (BIDU.O) 130.73 -0.63 -0.48 7842382
亚信科技 ASIA.O 11.48 -0.16 -1.37 191876
侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.01 +1.32 56590
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.98 -0.13 -0.92 1864164
联电 (UMC.N) 2.58 +0.06 +2.38 464126
日月光 (ASX.N) 5.19 +0.10 +1.96 714470
矽品精密 (SPIL.O) 5.50 +0.04 +0.73 1475617
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.04 +3.96 89481
友达 (AUO.N) 5.37 +0.12 +2.29 421030
中华电信 (CHT.N) 31.56 -0.13 -0.41 160064
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.85 -0.51 -1.23 987871
香港
中国移动 (CHL.N) 50.26 -0.54 -1.06 217465
中国联通 (CHU.N) 18.23 -1.08 -5.59 390434
中国电信 (CHA.N) 54.45 -1.37 -2.45 30387
中芯国际 (SMI.N) 2.46 -0.19 -7.17 56627
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.04 -0.06 -1.94 1796
(完)
--整理 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。