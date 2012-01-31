《中国报摘》--中国证券报1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--去年12月底多家保险公司技术性加仓百亿元后,今年以来,中国险资再度处於观望状态.据统计,与25%的上限相比,险资目前股票和基金等权益类投资占比维持在10%-12%的中等偏低水平.
* 其他:
--近期国际原油价格震荡上行.布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率在上周五(27日)已突破4%的调价红线.业内人士认为,理论上调价窗口已打开,但并不稳固,能否真正上调成品油价还需看油价是否继续走高.
--根据国内三大电信运营商披露的2011年全年用户数据,2011年国内新增3G用户超过8,000万户,而中国移动也失去其2G时代的霸主地位,三家电信运营商在3G市场呈现三足鼎立的格局.
--三一重工(600031.SS)公告称,控股子公司三一德国将联合中信基金共计出资3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特(Putzmeister)全部股权,三一德国将出资3.24亿欧元.
--葛洲坝(600068.SS)公告称,公司与南苏丹电力与大坝部签订拜登水电站项目合同.合同总金额折合人民币88.67亿元,总工期80个月.
--北京银行(601169.SS)公告,该行非公开发行不超过118亿元的再融资方案获得证监会批复.本次定向增发对象为华泰汽车、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、泰康人寿等九家投资者,发行价格经除息调整後为10.67元/股,高於当前北京银行A股价格.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)