《中国报摘》--中国证券报1月31日

* 头版头条:

--去年12月底多家保险公司技术性加仓百亿元后,今年以来,中国险资再度处於观望状态.据统计,与25%的上限相比,险资目前股票和基金等权益类投资占比维持在10%-12%的中等偏低水平.

* 其他:

--近期国际原油价格震荡上行.布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率在上周五(27日)已突破4%的调价红线.业内人士认为,理论上调价窗口已打开,但并不稳固,能否真正上调成品油价还需看油价是否继续走高.

--根据国内三大电信运营商披露的2011年全年用户数据,2011年国内新增3G用户超过8,000万户,而中国移动也失去其2G时代的霸主地位,三家电信运营商在3G市场呈现三足鼎立的格局.

--三一重工(600031.SS)公告称,控股子公司三一德国将联合中信基金共计出资3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特(Putzmeister)全部股权,三一德国将出资3.24亿欧元.

--葛洲坝(600068.SS)公告称,公司与南苏丹电力与大坝部签订拜登水电站项目合同.合同总金额折合人民币88.67亿元,总工期80个月.

--北京银行(601169.SS)公告,该行非公开发行不超过118亿元的再融资方案获得证监会批复.本次定向增发对象为华泰汽车、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、泰康人寿等九家投资者,发行价格经除息调整後为10.67元/股,高於当前北京银行A股价格.(完)

--整理 冉莹; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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