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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:39 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆逼近纪录低点引发干预疑虑,欧元承压

* 日本干预风险上升,美元兑日圆在76附近挣扎

* 美元/日圆距历史低点75.31不远

* 欧元亦承压,仍观望希腊债务协议

路透悉尼1月31日电---美元兑日圆周二在亚洲早盘徘徊於三个月低点附近,逼近纪录低位,令市场担忧日本当局恐再次干预.欧元下跌,因希腊新债换旧债协议尚不明确.

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