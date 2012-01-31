〔中国贸易〕中国在WTO原材料出口限制案中败诉

路透日内瓦1月30日电---世界贸易组织(WTO)周一就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.这可能令主要大宗商品出口国更难保持对全球市场的供给.

中国商务部发表声明称,对上述裁决深表遗憾,但将遵守该决定.

美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措,向WTO提起申诉.这些原材料包括矾土、焦炭、镁、锰和锌等.

在此之後,还有许多国家指控中国遏制了全球稀土金属供应,导致稀土价格窜升,但周一裁决并不包括稀土.

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)称,该裁决将迫使中国取消对本案提到的原材料,以及稀土的出口限制.

他在声明中称:"此次最终裁决,是我们为欧盟工业争取公平购买原材料的机会取得的重大胜利."

美国一名不愿公开身份的贸易官员称,下一步是中国正式接受该判决.之後,中国将有一个月时间通知其他国家,将如何执行该决定.(完)