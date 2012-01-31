〔中国贸易〕中国在WTO原材料出口限制案中败诉

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透日内瓦1月30日电---世界贸易组织(WTO)周一就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.这可能令主要大宗商品出口国更难保持对全球市场的供给.
中国商务部发表声明称,对上述裁决深表遗憾,但将遵守该决定.
美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措,向WTO提起申诉.这些原材料包括矾土、焦炭、镁、锰和锌等.
在此之後,还有许多国家指控中国遏制了全球稀土金属供应,导致稀土价格窜升,但周一裁决并不包括稀土.
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)称,该裁决将迫使中国取消对本案提到的原材料,以及稀土的出口限制.
他在声明中称:"此次最终裁决,是我们为欧盟工业争取公平购买原材料的机会取得的重大胜利."
美国一名不愿公开身份的贸易官员称,下一步是中国正式接受该判决.之後,中国将有一个月时间通知其他国家,将如何执行该决定.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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