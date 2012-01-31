〔全球经济〕IMF官员称尽管欧洲局势动荡,亚洲经济增长普遍展现韧性

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透华盛顿1月30日电---国际货币基金组织(IMF)高级官员Anoop Singh周一表示,
* 乐见中国及其他新兴经济体顺差下降
* 亚洲经济增长近几个月里放缓,该地区对全球金融市场动荡"普遍展现出韧性"
* 随着通胀压力消减,亚洲紧缩宏观经济的步伐"已暂停"
* 若欧洲危机加剧,亚洲许多国家都有采取行动的财政余地
* 货币宽松政策仍是提振日本经济前景的关键手段,或许可以扩大资产购买规模
* 韩国有充裕的政策缓冲工具来应对欧洲潜在的经济衰退和全球增长放缓
* 若下行全球风险上升,中国有实施财政刺激政策的空间
* 并不认为中国有"硬着陆风险"
* 中国楼市泡沫风险正得到解决,2012和2013年经济增速可能保持在8%以上
* 欢迎日本政府提高消费税的计划,此举"有利於增长"
* 日本制定可信的中期债务削减计划至关重要,有利於经济成长前景
* 将在未来数月评估中国及其他亚洲国家的汇率政策.(完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。