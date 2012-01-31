〔投行观点〕高盛上调花旗、摩根士丹利投资评级,调降美银

路透1月30日电---随着低利率和监管不确定性持续困扰美国银行业,高盛称其看好可达成2012年获利预期,并能够在不降低获利的情况下削减成本的股票.

高盛将花旗集团(Citigroup)(C.N)评级从"中性"上调至"买入",并称花旗较其它同业更有可能回馈投资者.

"我们相信花旗在2012年拥有多种选项来增加巴塞尔III要求的一级资本,令其在资本和支出杠杆方面能够超出市场预期,"高盛分析师在报告中写道.

高盛将美银(BAC.N)评级从"买入"下调至"中性",预期随着该行试图在不明显降低营收的基础上降低抵押贷款成本,并减少雇员和支出,其在未来12-18个月内的执行风险或将增强.

高盛将摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)评级从"中性"上调至"强力买入",并称摩根士丹利2012年终於能够重新开始.

"过去两年中,摩根士丹利的关注重点一直放在内部,消除了过去几年的各种疑虑,改善核心资本率,降低旧有资产/交易头寸的影响,并优化了其资产管理部门,"高盛说.

高盛还预期摩根士丹利将从欧洲长期再融资操作(LTRO)後的资产价格涨势中获益.

"LTRO影响了投资者对表现不佳的信用和股票产品的兴趣,也降低了对手风险并改善了欧元区流动性,我们相信市场还没完全抓住这个机会,"高盛分析师说.

高盛将富国银行(WFC.N)、摩根士丹利、摩根大通(JPM.N)、花旗集团加入优选名单.(完)