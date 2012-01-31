欧洲经济指标预测--1月31日-2月7日****

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月30日-2月3日
0800 英国Halifax房价指数 1月 -- -0.9%
三个月Halifax房价指数 -- -1.3%
1月31日(二)
0001 英国Gfk消费者信心指数 1月 负32 负33
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.9% -0.9%
(较上年同期) +1.4% +0.8%
0745 法国消费者支出(较上月) 12月 +0.2% -0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.4%
0900 意大利失业率 12月 -- 8.6%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加4 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加7 增加6
抵押贷款批准件数(千件) 53.7 52.9
M4货供额(较前月) -- -0.6%
1000 意大利PPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +4.2%
1000 欧元区失业率 12月 10.4% 10.3%
2月1日(三)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
0815 瑞士零售销售 12月 +0.9% -0.2%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 1月 51.4 50.7
0843 意大利Markit制造业PMI 1月 45.0 44.3
0848 法国Markit制造业PMI 1月 48.5 48.50
0853 德国制造业PMI 1月 50.9 50.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 48.7 48.7
0928 英国CIPS制造业PMI 1月 50.0 49.6
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +2.7% +2.7%
2月2日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差30.01
0930 英国建筑业PMI 1月 52.6 53.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
2月3日(五)
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 45.1 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 1月 51.7 51.7
综合PMI -- 50.9
0853 德国Markit服务业PMI 1月 54.5 54.5
0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 50.5 50.5
综合PMI 50.4 50.4
0928 英国CIPS服务业PMI 1月 53.5 54.0
1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
HICP(较前月) -1.8% +0.3%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -2.5%
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负21.1
1100 德国工业订单(较前月) 12月 -- -4.8%
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差44
进口(亿欧元) -- 418
出口(亿欧元) -- 374
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -- -0.6% (完)
--编译 许娜;审校 李爽
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。