《中国报摘》--金融时报1月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国央行发布报告称,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行(自2011年6月起,人民币房地产贷款机构口径中增加外资银行)人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款、购房贷款和证券化的房地产贷款)余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点.
* 其他:
--中国银监会公布的最新数据显示,截至2011年12月末,银行业金融机构总资产为111.5万亿元,同比增长18.3%.
--中国水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上表示,2011年,全国水利建设投资达3,452亿元,今年将强化农村水利基础设施,加快重点枢纽和水源工程建设等.
--财政部日前下发通知,进一步加大对农业保险支持力度,明确将现有中央财政农业保险保费补贴险种的补贴区域扩大至全国,且在现有水稻、玉米等14个中央财政补贴险种的基础上,糖料作物也将纳入保费补贴范围.(完)
--整理 康熙泽; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。