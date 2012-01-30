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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:55 BJT

《中国报摘》--金融时报1月31日

* 头版头条:

--中国央行发布报告称,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行(自2011年6月起,人民币房地产贷款机构口径中增加外资银行)人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款、购房贷款和证券化的房地产贷款)余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点.

* 其他:

--中国银监会公布的最新数据显示,截至2011年12月末,银行业金融机构总资产为111.5万亿元,同比增长18.3%.

--中国水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上表示,2011年,全国水利建设投资达3,452亿元,今年将强化农村水利基础设施,加快重点枢纽和水源工程建设等.

--财政部日前下发通知,进一步加大对农业保险支持力度,明确将现有中央财政农业保险保费补贴险种的补贴区域扩大至全国,且在现有水稻、玉米等14个中央财政补贴险种的基础上,糖料作物也将纳入保费补贴范围.(完)

--整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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