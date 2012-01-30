《中国报摘》--金融时报1月31日

--中国央行发布报告称,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行(自2011年6月起,人民币房地产贷款机构口径中增加外资银行)人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款、购房贷款和证券化的房地产贷款)余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点.

--财政部日前下发通知,进一步加大对农业保险支持力度,明确将现有中央财政农业保险保费补贴险种的补贴区域扩大至全国,且在现有水稻、玉米等14个中央财政补贴险种的基础上,糖料作物也将纳入保费补贴范围.(完)