《达沃斯论坛》阿拉伯新政权希望获西方投资

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月27日电---“阿拉伯之春”的领袖试图在达沃斯向世界证明，伊斯兰政治势力的崛起不会威胁这些国家的民主，希望各国助其创造就业，实现人们改善生活的愿望。

过去一年，部分阿拉伯国家推翻独裁者，并进行了自由选举。这些国家的政商界人士及活动人士成为达沃斯世界经济论坛的与会嘉宾，他们呼吁各国对其保持耐心，给与理解，并进行投资。

突尼斯新总理和摩洛哥新首相均属伊斯兰政教党派，他们表示，西方无需担忧北非的伊斯兰政教势力的崛起，试图打消西方对去年街头抗议时的承诺已失效的想法。

突尼斯总理杰巴利（Hammadi Jebali）对达沃斯委员会称：“我认为这些阿拉伯国家的新政权不应被称为政教合一政权。我们必须用词谨慎……在阿拉伯世界，我们首次进行了自由真实的选举，在向民主政权发展。”

一年前，达沃斯代表看到人群涌入开罗解放广场（Tahrir Square）的电视直播画面时惊呆了，而很少有人预期到游行示威之後发展为政治动荡。

阿拉伯官员和民间团体活动人士呼吁，西方企业高管和评论者不要妖魔化伊斯兰运动，在过去一年，从监狱到议会，再到分权制度，阿拉伯世界都发生了令人瞩目的变革。

摩洛哥首相本·基兰（Abdelilah Benkirane）称：“我想请教在座的各位商务人士。伊斯兰教徒的胜利给你们带来痛苦了吗？你们以前曾支持独裁者。如今，我们能保证你们获得比以往更多的利益。”（完）