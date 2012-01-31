《中国报摘》--其他报纸重要消息1月31日(I)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
**上海证券报**
--据透露,中国证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活.
--据悉,监管机构拟叫停担保公司发放委托贷款.这是继去年叫停担保公司与信托公司的合作之後,针对担保公司祭出的又一道封杀令.不过,部分担保公司表示,目前尚未接到正式通知.有担保公司人士指出,委托贷款是目前该行业利润的主要来源,如果被叫停,担保公司前景堪忧.
--上海易居房地产研究院最新报告显示,截至2011年12月底,10个典型城市新建商品住宅库存总量高达5,998万平方米,与上年同期相比,新增1,690万平方米库存量,增长约39.22%,环比上月新增4.05%,库存量处於高位运行状态.
--中国水泥协会副会长孔祥忠表示,2012年的中国水泥业面对整体产能过剩,需要"组合拳"来解决,其中之一是必须严控新线开工.
--尽管股价有企稳迹象,珠江啤酒(002461.SZ)仍下调了定增价格.公司公告称,拟以不低於8.95元人民币/股的价格定增不超过2.5亿股,共计募集资金不超过22.13亿元,用以旗下一年产100万KL啤酒项目等.
**人民日报**
--2011年,山东省日照港货物吞吐量首次突破2.5亿吨,同比增长12%;全年港口吞吐总货值超过7,000亿元.
--中国保监会日前出台财产保险公司再保险管理规范,要求财产保险公司当年自留保费,不得超过其实有资本金加公积金总和的四倍,对於每一危险单位,不得超过实有资本金加公积金总和的10%;超过的部分,应办理再保险.
**第一财经日报**
--近日有报导称,证监会将新增500亿元RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,用於在香港发行实物A股交易所交易基金(ETF).据了解,RQFII额度的确将在现有基础上进行大幅提高,但具体方案仍待证监会和外管局等部门会商後报国务院批准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 康熙泽/冉莹; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)