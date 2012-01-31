《中国报摘》--其他报纸重要消息1月31日(I)

**上海证券报**

--据透露,中国证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活.

--据悉,监管机构拟叫停担保公司发放委托贷款.这是继去年叫停担保公司与信托公司的合作之後,针对担保公司祭出的又一道封杀令.不过,部分担保公司表示,目前尚未接到正式通知.有担保公司人士指出,委托贷款是目前该行业利润的主要来源,如果被叫停,担保公司前景堪忧.

--上海易居房地产研究院最新报告显示,截至2011年12月底,10个典型城市新建商品住宅库存总量高达5,998万平方米,与上年同期相比,新增1,690万平方米库存量,增长约39.22%,环比上月新增4.05%,库存量处於高位运行状态.

--中国水泥协会副会长孔祥忠表示,2012年的中国水泥业面对整体产能过剩,需要"组合拳"来解决,其中之一是必须严控新线开工.

--尽管股价有企稳迹象,珠江啤酒(002461.SZ)仍下调了定增价格.公司公告称,拟以不低於8.95元人民币/股的价格定增不超过2.5亿股,共计募集资金不超过22.13亿元,用以旗下一年产100万KL啤酒项目等.

**人民日报**

--2011年,山东省日照港货物吞吐量首次突破2.5亿吨,同比增长12%;全年港口吞吐总货值超过7,000亿元.

--中国保监会日前出台财产保险公司再保险管理规范,要求财产保险公司当年自留保费,不得超过其实有资本金加公积金总和的四倍,对於每一危险单位,不得超过实有资本金加公积金总和的10%;超过的部分,应办理再保险.

**第一财经日报**

--近日有报导称,证监会将新增500亿元RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,用於在香港发行实物A股交易所交易基金(ETF).据了解,RQFII额度的确将在现有基础上进行大幅提高,但具体方案仍待证监会和外管局等部门会商後报国务院批准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 康熙泽/冉莹; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]