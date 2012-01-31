〔全球评等〕标普称到2015年时可能有"几个高评级"G20国家遭降评

路透纽约1月30日电---评级机构标普警告称,如果成员国政府无法实施改革来控制其不断攀升的医保支出,以及其他与人口老化有关的成本,那麽该机构在2015年之前可能会调降20国集团(G20)中"几个高评级"成员国的信用级别.

标普在周一公布的报告中说,欧洲已开发国家以及美国和日本在未来四十年料将遭遇最严重的公共财政恶化,因人口老化加重社福网络压力.

"稳步增加的医疗保健支出,在未来数十年将大大加重公共财务压力,"标普分析师Marko Mrsnik在报告中写到."如果政府不改变其社会保护体系,或将难以为继."